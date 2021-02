Gesichtet in Burgdorf – Ein Heiratsantrag hängt an der Felswand Am Freitag sorgte ein Plakat mit romantischer Botschaft für Aufsehen. Wie es an die Gysnauflühe kam, bleibt vorerst ein Rätsel. Pia Scheidegger

Das Plakat an der Gysnauflühe in Burgdorf. Foto: Christian Pfander

Wer am Freitag an der Gysnauflühe vorbeifuhr oder -spazierte, sah mit grosser Wahrscheinlichkeit das Plakat, das an der markanten Felswand hing. Darauf steht: «Bärble wosch Du mi Frou wärde?». Bereits am Vormittag kursierten Bilder davon in den sozialen Medien. In der Facebook-Gruppe «Du bisch vo Burgdorf wed...» wurde der mysteriöse Heiratsantrag ausgiebig diskutiert. Von wem stammt er? Wie kam das Plakat an die Felswand? Und vor allem: Wer ist eigentlich Bärble? Jemand aus der Gruppe witzelt, dass sich wahrscheinlich einige Barbaras aus Burgdorf angesprochen fühlen könnten oder zu Hause ihrem Partner das Jawort geben würden, obwohl er das Plakat gar nicht aufhängte.