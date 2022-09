Sweet Home: Midcentury-Architektur – Ein Haus wie aus dem Film In der Nähe von Göteborg steht ein fantastisches Haus zum Verkauf, das der Architekt Bo Cederlöf 1961 für sich selbst gebaut hat. Marianne Kohler Nizamuddin

Alle Fotos über: Stadshem

In Häuser zu schauen und zu sehen, wie andere wohnen, fasziniert immer. Es ist ein wenig so, als lüfte man ein Geheimnis. Eine Möglichkeit, dies zu tun, ist sich auf Immobilienportalen umzusehen. Stadshem aus Schweden ist ein solches. Anders als in der Schweiz ist es in Schweden für die meisten Menschen üblich, Wohneigentum zu erstehen. Entsprechend liebevoll wird denn auch mit der Anpreisung von Häusern und Wohnungen umgegangen. Ein absolutes Bijoux ist dieses Haus in Partille in der Nähe von Göteborg.

Das Haus ist aus dem Jahre 1961 und wurde vom bekannten schwedischen Architekten Bo Cederlöf erbaut, der selbst bis zum Jahr 2008 hier wohnte. Das Haus hat seine Authentizität bewahrt und wurde oft für Fernseh- und Filmproduktionen als Location benutzt.

Der Architekt liess sich beim Entwerfen seines Zuhauses vom amerikanischen Architekten Frank Lloyd Wright inspirieren. So haben alle Räume einen starken Bezug zur Natur und sind lichtdurchflutet. Auch bei der Gestaltung des Gartens hat er mitgeholfen.

Auch wenn neue Bewohner ihr Zuhause nach ihren eigenen Bedürfnissen einrichten, helfen schön eingerichtete Räume, sich mehr für ein neues Heim zu begeistern. Das ist in diesem Fall sehr gelungen, denn die moderne skandinavische Einrichtung harmoniert gut mit dem Midcentury-Haus und vermittelt Gemütlichkeit und Frische.

Die Küche passt mit ihren dunkelgrünen Kacheln und den weissen Einbaumöbeln perfekt in die Zeit, in der das Haus gebaut wurde. Man erreicht sie vom Flur aus und sie führt ins Esszimmer.

Diese Bücheregale, die bis zur Decke führen, sind in den Sechzigerjahren vor Ort gebaut worden. So auch der Schreibtisch, der übrigens der Arbeitstisch des Architekten war.

Im Hauptschlafzimmer dominiert, wie im ganzen Haus, das helle, warme Holz. Dazu haben die aktuellen Bewohner geschickt viel Weiss kombiniert.

Sehr schön ist hier zu sehen, dass der moderne skandinavische Einrichtungsstil, der mit seinen formschönen Möbeln und Wohnaccessoires jede unscheinbare, normale zeitgenössische Wohnung verschönert und komfortabel macht, auch grandios und perfekt zu einer typischen Architektur aus den Sixties passt.

Schauen Sie sich ganze Haus mit all seinen schönen Details und Einrichtunggsinspirationen hier auf Stadhem an

Marianne Kohler Nizamuddin Infos einblenden Marianne Kohler Nizamuddin ist Journalistin, Stylistin und Creative Consultant. Ihr Beruf führte sie nach Paris, New York und München und einige Jahre als Modechefin zur Zeitschrift «annabelle». Heute arbeitet sie selbstständig für Firmen und Agenturen im In- und Ausland. Folgen Sie ihr auf Instagram und besuchen Sie ihre Website mit Blog: «Styles and Stories».

Fehler gefunden?Jetzt melden.