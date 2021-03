Berufsbildungszentrum Thun – Ein Haus ohne Stromanschluss auf dem Reissbrett Ein Wohngebäude, das die Energie selber macht. Das haben Lernende an der Berufsschule aufs Papier gebracht. Stefan Kammermann

Als Projektarbeit haben die zwei Lernenden Patrick Landolt (l.) und Timo Roth ein Haus aufs Reissbrett gebracht, das ohne Energielieferant auskommt. Foto: Stefan Kammermann

Die Aufgabe war fordernd. Im Rahmen der Projektarbeiten der Abschlussklasse der Lernenden Zeichnerinnen und Zeichner Fachrichtung Architektur am Berufsbildungszentrum IDM in Thun galt es, eigentlich ganz simpel, eine Bauparzelle zu gestalten.

Ein kleines Haus für eine Familie mit allgemeinem Nutzen für den Alltag wie auch einen Arbeitsbereich zu planen.

In fünf Monaten erarbeitet

Gleich 13 unterschiedliche Projekte sind auf dem Reissbrett und im Modellbau dazu entstanden, welche die Lernenden in verschiedenen Teams während rund fünf Monaten erarbeitet haben. «Ich bin über die Ergebnisse sehr positiv überrascht», sagte Klassenlehrer Lothar Straubhaar, während die Lernenden ihre Projektarbeiten für die Ausstellung im Foyer des Berufsbildungszentrums IDM an der Mönchstrasse in Thun aufbauten.

«Ich bin über die Ergebnisse sehr positiv überrascht.» Lothar Straubhaar, Klassenlehrer

Und er fügte an: «Sie haben sehr viel Arbeit geleistet.» Zumal nicht zuletzt Corona-bedingt die Wahlpflichtarbeit zum Ende der Ausbildung doch intensiver war. «Da Präsenzunterricht möglich war, hat es gut funktioniert», so der Klassenlehrer weiter.

Als Selbstversorger konzipiert

Gezeigt werden an der Ausstellung, die im Foyer bis am 31. März zu sehen ist, ganz unterschiedliche Projekte und Modelle. Eines davon ist die Arbeit von Patrick Landolt und Timo Roth. «Wir sind mit dem Ergebnis sehr zufrieden», meinte Timo Roth gegenüber dieser Zeitung. Nach intensiven Studien haben die beiden ein Einfamilienhaus auf dem Zeichenbrett entworfen, das quasi als Selbstversorger und ohne Anschluss an einen Energielieferanten funktionieren soll.

«Die Idee war, ein Haus zu entwickeln das sich selber versorgen kann», so Timo Roth weiter. Berechnet und gezeichnet wurden Fassaden, die mit Solarpanel gebaut werden und so Strom erzeugen für sämtliche Bedürfnisse eines Einfamilienhauses.

Wasserstoff in Strom umwandeln

Dass dabei auch Räumlichkeiten für die Technik nötig sind, versteht sich von selber. Dort stehen etwa Stromspeicher wie auch Langzeitspeicher, um den überschüssigen Strom zu verwenden und um Wasser in Wasserstoff aufzuspalten. Dieser kann bei Bedarf in einer Brennstoffzelle wieder in elektrische Energie umgewandelt werden und wirkt so eben als Speicher.

«In Zukunft dürfte dies durchaus realistisch sein», meinte Patrick Landolt. Und sein Kollege fügte gleich an, dass ein solches Haus vermutlich rund 20 Prozent mehr kosten würde als ein herkömmliches Eigenheim. Ob dieses oder ein anderes der 13 Projekte dereinst auch in die Tat umgesetzt werden, bleibt offen.