Sweet Home: Homestory – Ein Haus für drei Generationen In einem alten Reihenhaus am Zürichberg wohnt die Familie Schatzmann-Jenny schön, aktiv und mit viel Lebensfreude zusammen. Marianne Kohler Nizamuddin

Alle Fotos von Rita Palanikumar für Sweet Home

Manchmal, wenn ich im Garten bin, sehe ich meine Nachbarin Mona Schatzmann auf dem Balkon. Sie hängt Wäsche auf oder deckt den Tisch und wir winken uns zu. Ihr Haus, das Mittlere in einer Reihe von drei, ist wunderschön, mit Backsteinfassade und grossen Balkonen mit Säulen und Geländern aus Gusseisen. «Es ist einfach ein gutes Haus», so Monas sachliche Liebeserklärung an das Zuhause ihrer Familie. Es hat vier Stockwerke und ist aufgeteilt in zwei Wohnungen, die durch ein stattliches Treppenhaus verbunden sind. In den unteren Etagen wohnt Monas Mutter Anna Jenny, in den oberen Mona mit ihrem Mann Nik und den Kindern Hannes und Annalena. Annalena wohnt nur noch manchmal hier, denn sie ist vor kurzem in eine WG gezogen. Auch Gipsy gehört dazu. Sie ist eine 13 Jahre alte Jack-Russell-Dame, einst Freundin von Miss C. und nun von Daisy sowie Initiantin unserer nachbarschaftlichen Freundschaft.