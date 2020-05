Moderne Form, alte Materialien – Ein Haus für Andersdenkende Der selbst ernannte Architekt Erich Brand hat oberhalb des Gürbetals ein Haus gebaut, dessen Wände mit Stroh gefüllt sind. Es soll Mut für Neues machen. Sheila Matti

Der Architekt vor seinem Werk: Erich Brand ist dafür bekannt, anders zu denken. Foto: Nicole Philipp

Oberhalb des Gürbentals liegt ein Kleinod: Pflanzen wuchern rund um einen Teich, darin schwimmen Goldfische, darüber drehen Bienen und Libellen ihre Runden, in der Venusstatue nisten Vögel. Steht man hier und blickt in die Berglandschaft, fühlt man sich ein wenig wie in einem fernen, exotischen Land.