Büezer im Rössli Arnisäge – Ein Hauch von ganz normalem Alltag – dank acht Gästen Noch kommen die Arbeiter nicht in Scharen, wichtig sind sie dennoch: In der Corona-Krise zähle jeder Verdienst, sagt Patrick Beyeler im Rössli Arnisäge. Stephan Künzi

Essen zwischen behelfsmässigen Plastikwänden: Das Rössli Arnisäge ist für die Arbeiter über Mittag wieder offen. Foto: Franziska Rothenbühler

In die Gaststube des Restaurants Rössli Arnisäge ist an diesem Mittag ein Stück Alltag zurückgekehrt. Obwohl die Branche nach wie vor im behördlich verordneten Corona-Lockdown verharrt, herrscht für kurze Zeit ein Kommen und Gehen. Nicht nur der drei, vier Lehrkräfte wegen, die im nahen Schulhaus unterrichten und nun am Buffet ihr Take-away-Essen abholen. Für das ungewohnt rege Leben sorgen vor allem die Gäste, die zwischen den behelfsmässigen Plastikwänden an den Tischen Platz nehmen.

Am Schluss werden es insgesamt acht sein, und Patrick Beyeler, der Wirt, stellt nach dem Mittagsservice zufrieden fest: Das Geschäft läuft zwar immer noch nicht im gewohnten Rahmen. Trotzdem freut er sich, wenigstens ein paar Leute vor Ort verpflegen zu können. Corona macht automatisch bescheiden.