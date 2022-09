Thuner Gitarrist kehrt heim – Ein Hauch Chicago im Mokka-Garten Seit über zehn Jahren lebt und arbeitet der Gitarrist Samuel Mösching in Chicago. Jetzt kann er sein aktuelles Album endlich in seiner Heimat vorstellen. Michael Gurtner

Der in Chicago lebende Thuner Gitarrist Samuel Mösching. Foto: PD/Falk Neumann

Das Erste, was er tun wird, wenn er in Thun ankommt? «Einige Umarmungen, ein Glas Wein – und dann einfach die stille und unfassbar dunkle Nacht geniessen. In Chicago wird es nie still oder dunkel», antwortet Samuel Mösching. Nur zum Zurücklehnen kommt der Thuner Gitarrist, der seit über zehn Jahren in den USA lebt und sich in der Jazzszene einen Namen gemacht hat, aber nicht in seine Heimat.

Am Donnerstag, 8. September, tritt Mösching nämlich im Garten der Café Bar Mokka auf. Und stellt sein während der Pandemie aufgenommenes Album «Ethereal Kinks» vor. Die Gitarre ist das tragende Instrument der Kompositionen, die von Jazz und Blues mit starkem Beat bis zu elektronischen Landschaften reichen.

Für den Thuner Auftritt hat Mösching extra eine spezielle Truppe zusammengestellt – mit Lada Obradovic, bekannt aus der Netflix-Serie «The Eddy», am Schlagzeug, Florian Favre am Synthesizer und Bassist Philipp Moll. Die Vorfreude, seine neue Musik in die Heimatstadt zu bringen, sei gross, sagt der Gitarrist. Dank den Mitmusikern aus dem europäischen Raum «werden meine Kompositionen in einem neuen Licht erscheinen».

Michael Gurtner ist Redaktor und Blattmacher. Schwerpunkt seiner Berichterstattung ist die Stadt Thun – in den Bereichen Politik, Gesellschaft, Wirtschaft, Kultur. Er hat über 20 Jahre Erfahrung als Journalist und ist Autor mehrerer Bücher. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.