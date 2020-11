Rabattschlacht vor zweitem Lockdown – Händler locken Österreicher vor Vollschliessung nochmals in die Läden Österreichs Kanzler Sebastian Kurz will Massentests durchführen, die Opposition wirft ihm Totalversagen vor. Die Menschen strömen derweil vor dem harten Lockdown in Scharen in die Geschäfte. Cathrin Kahlweit aus Wien

Ab Dienstag geht Österreich für knapp drei Wochen in einen zweiten harten Lockdown. Am Samstag strömten die Menschen deshalb nochmals in Scharen in die Läden – die Corona-Zahlen könnten dadurch in einigen Tagen nochmals steigen Foto: Helmut Fohringer (Keystone/APA)

Der österreichische Innenminister versuchte sich in Mundart – vielleicht, weil eine schlechte Nachricht, volksnah verpackt, etwas weniger bedrohlich klingt. Karl Nehammer sagte also: «Es zipft jeden an, sich an die Massnahmen zu halten», aber das sei nun mal notwendig.

Was da den Österreichern, ins Hochdeutsche übersetzt, schwer auf die Nerven geht, ist der zweite Lockdown, den die Regierung in Wien am Samstagabend verkündet hat und der in der Nacht zum Dienstag starten wird. Alle Geschäfte bis auf Grundversorger, Apotheken und Banken schliessen. Aussenkontakte ausserhalb der Familie sollen nur mit «einem Lebenspartner, engen Angehörigen oder wichtigen Bezugspersonen» gestattet sein. Das Haus verlassen sollen die Österreicher am besten nur noch in Notfällen, für Individualsport oder kurze Spaziergänge oder für den Einkauf von Lebensmitteln. Arbeiten sollen sie soweit möglich daheim.

Die Botschaft des grünen Vizekanzlers Werner Kogler, der als notorischer Vielredner gilt, war ungewöhnlich kurz und knapp: «Bleiben Sie, so gut es geht, zu Hause.»

Weltweit höchste Rate von Neuinfektionen

Noch vor wenigen Wochen hatte es aus der Koalition von ÖVP und Grünen geheissen, dass man radikale Massnahmen mit Ausgangssperren und Schulschliessungen, wie sie in zahlreichen EU-Staaten bereits umgesetzt wurden, vermeiden wolle – und hoffentlich auch könne. Aber nun sind eben diese radikalen Massnahmen unumgänglich geworden.

Österreich hat mit etwa 7000 Fällen pro Tag die höchste Rate von Neuinfektionen auf der ganzen Welt. In einigen Bundesländern arbeiten die Spitäler am Limit, Intensivstationen sind voll. Wenn das so weitergehe, ist etwa aus Vorarlberg zu hören, müsse man demnächst Schwerkranke abweisen und wichtige Operationen verschieben.

Österreichs Kanzler Sebastian Kurz, der sich im Spätfrühling damit gebrüstet hatte, das Land sei besonders gut durch die Krise gekommen, und der nach der ersten Welle im Sommer «Licht am Ende des Tunnels» gesehen hatte, musste am Wochenende angesichts der zweiten Welle einräumen, die Lage sei mehr als schwierig: Wenn die Infektionszahlen im erneuten Lockdown, der am 6. Dezember auslaufen soll, nicht sänken, «wäre das eine Katastrophe».

Kauflust wird mit Rabatten verstärkt

Erst einmal aber könnten die Zahlen – nach einer kurzen Delle in den vergangenen Tagen – sogar steigen. Seit einigen Wochen befindet sich das Land bereits im Teil-Lockdown, Restaurants, Konzerthallen, Museen sind geschlossen, aber Geschäfte offen. Als sich nun andeutete, dass die nächste Vollschliessung in wenigen Tagen erfolgt, strömten die Menschen noch einmal in Scharen in die Läden. Grosse Handelsketten verstärkten die Kauflust mit Rabattaktionen, in den Fussgängerzonen stand man Schlange.

Die Regierung appellierte an die Vernunft der Bürger und spielte, zur Empörung zahlreicher Oppositionspolitiker, darauf an, man könne politisch eben immer nur so erfolgreich sein, wie es das Verhalten der Bürger möglich mache. Da werde die Schuld für planloses Handeln auf die Bevölkerung abgewälzt, hiess es etwa aus der SPÖ.

Alles zum halben Preis: Die Händler lockten die Österreicher vor dem Lockdown mit Rabatten nochmals in die Läden, es kam zu langen Schlangen vor den Geschäften. Foto: Helmut Fohringer (Keystone/APA)

In Interviews darauf angesprochen, ob der neue Lockdown nicht zu spät komme, stellte Kanzler Kurz im ORF am Sonntag fest, die Bevölkerung sei mutmasslich vor einigen Wochen «noch nicht so weit gewesen, da mitzumachen». Nun gelte es, so vorsichtig und umsichtig vorzugehen, dass man bis zu dem Zeitpunkt durchkomme, an dem ein Impfstoff für alle zur Verfügung stehe.

Kurz kündigte für den Dezember Massentests nach dem Vorbild der Slowakei an. Dass die Regierung Fehler gemacht habe, mochte der Kanzler nicht erkennen. Es sei, so Kurz, «kein Fehler» gewesen, dass «wir einen relativ normalen Sommer verbracht haben, dass wir relativ normal fünf Monate leben konnten».

Opposition wirft Regierung Totalversagen vor

Das sieht die Opposition naturgemäss ganz anders. Kanzler Kurz habe keinen Plan, kein Konzept. Dass das Land derzeit so unerwartet schlecht dastehe, sei nicht die Schuld der Bürger, sondern einer zerstrittenen, vor allem auf Eigen-PR fokussierten Regierung. Der politische Streit entzündet sich dabei vor allem an der Bildungspolitik. Österreichs Schulen stellen ab Dienstag wieder auf Fernunterricht um. Schulen und Kindergärten bleiben aber für die Betreuung und pädagogische Unterstützung offen.

Neos und SPÖ kritisieren nun scharf, dass über den Sommer zu wenig unternommen worden sei, um sicherzustellen, dass der Präsenzunterricht an Schulen auch bei steigenden Corona-Infektionszahlen weiterhin stattfinden kann. Die Anregungen der Regierung an Eltern, wie sie mit ihren Kindern lernen sollten und dass die Kinder einen Rückzugsraum bräuchten, seien schlicht lebensfern.

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner nannte den dreiwöchigen Lockdown ein «Schuldeingeständnis für das totale Versagen im Corona-Management».