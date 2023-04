Bürohr – Wirtschaftsnews der Woche – Ein Hamburger ist jetzt der reichste Einwohner der Schweiz Das «Bürohr» der SonntagsZeitung ist eine Institution. Gerüchte, Possen, Erfolgsmeldungen: Hier lesen Sie, was abseits der grossen Schlagzeilen in der Wirtschaft passiert. Red

Der reichste Einwohner der Schweiz: Mehrheitseigentümer Klaus-Michael Kühne. Foto: imago, Oliver Ruhnke

Der gebürtige Hamburger Klaus-Michael Kühne ist neu der reichste Einwohner der Schweiz. Der Mehrheitseigentümer und Ehrenpräsident des Logistikriesen Kühne + Nagel mit Sitz in Schindellegi SZ verfügt gemäss der neusten Reichstenliste des Magazins «Forbes» über ein Vermögen von 40 Milliarden US-Dollar, was 36 Milliarden Franken entspricht. Kühne ist auch Grossaktionär der Lufthansa-Gruppe und der Reederei Hapag-Lloyd. Er profitiert wie kaum ein zweiter vom Logistikboom als Folge der Pandemie. Noch vor zwei Jahren hatte das Wirtschaftsmagazin «Bilanz» sein Vermögen auf 29 bis 30 Milliarden Franken geschätzt, was ihn zum sechstreichsten Europäer und zum drittreichsten Einwohner der Schweiz machte. Schon damals verbuchte er im Vermögensranking einen steilen Aufstieg, mit einem Plus von 17 Milliarden Franken gegenüber dem Jahr zuvor.