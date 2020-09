Ortsplanung Trubschachen – Ein halbherziges Ja Die Stimmbürger sagten an der Gemeindeversammlung Ja zur Teilrevision der Ortsplanung. Das Ausscheiden der Gewässerräume fiel dabei durch. Stefan Kammermann

Das Gebiet Sonnhalde soll überbaut werden. Foto: Christian Pfander

Der Gemeinderat hatte an der Gemeindeversammlung in Trubschachen am Freitagabend keinen leichten Stand. 70 Stimmbürgerinnen und Stimmbürger (6,3 Prozent der Stimmberechtigten) waren gekommen, um über die Teilrevision der Ortsplanung intensiv zu diskutieren. Gleich vier Beschlüsse hatte der Rat im entsprechenden Traktandum vorbereitet. Vorerst ging es um eine Änderung im Baureglement über die Messweisen von Bauten, die der Kanton Bern in allen Gemeinden vereinheitlichen will. Bei diesem Thema waren sich die Bürger einstimmig einig. Als es zum zweiten Thema ging, wurde die Diskussion lanciert.