FC Thun vor letztem Heimspiel – Ein halbes Wembley-Stadion – in einer ganzen Saison Gegen Yverdon schliesst der FC Thun am 21. Mai die Saison in der Challenge League ab. Bisher waren im Schnitt pro Spiel 2357 Fans in der Arena. In Zukunft sollen es wieder mehr sein. Michael Gurtner

Nur mässig gefüllte Tribünen: Zum Heimspiel gegen den FC Schaffhausen kamen am 10. Mai 2209 Fans in die Stockhorn-Arena. Foto: Patric Spahni

90’000 Sitze gibt es im legendären Wembley-Stadion in London. Genau 40’068 Zuschauerinnen und Zuschauer wurden bisher in der Saison 2021/22 bei Meisterschaftsspielen des FC Thun in der Stockhorn-Arena gezählt. Mit dem letzten Heimspiel am 21. Mai gegen Yverdon wird also in der gesamten Spielzeit in der Challenge League nicht ganz die Hälfte der Wembley-Kapazität erreicht.