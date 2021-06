Zentrum in Niederstocken – Ein halbes Jahrhundert für mehr Sicherheit auf der Strasse Mit dem Ziel, Unfälle im Strassenverkehr zu reduzieren, wurde vor 50 Jahren das Verkehrssicherheitszentrum in Niederstocken eröffnet. Hans Heimann

Im Vordergrund ist das Betriebsgebäude des Verkehrserziehungszentrums Niederstocken zu sehen, dahinter der Rundkurs. Foto: PD

Man dachte beim Bau des Verkehrssicherheitszentrums in Niederstocken an die freiwillige Weiterbildung von Autofahrern sowie an Lernfahrer. Aber auch das Militär, sowie die Polizei und Fahrer von öffentlichen Diensten wie Feuerwehren und Spitälern waren im Fokus. Nicht gedacht war die Anlage für Geschwindigkeitsprüfungen aller Art oder Geschwindigkeitswettbewerbe. Die Piste wurde absichtlich so konstruiert, dass Tempobolzerei unmöglich ist.

Die dafür gegründete Aktiengesellschaft Verkehrssicherheitszentrum Thun-Stockental (VSZ) erhielt im September 1969 vom Grossen Rat mit der Kreditsprechung von 150’000 Franken grünes Licht zur Realisierung der Anlage. Das anfänglich für 540’000 Franken veranschlagte Projekt kam jedoch aufgrund schwieriger Bodenverhältnisse, Gewässerschutzmassnamen und Sicherheitsvorschriften zuletzt auf rund 800’000 Franken zu stehen.