Maturaarbeit über Minarettstreit – Ein Gymnasiast bringt das Minarett wieder aufs Tapet Linus Rothacher aus Langenthal hat sich in seiner Abschlussarbeit mit dem Turm, der Auslöser der viel diskutierten Initiative war, beschäftigt. Tobias Granwehr

Linus Rothacher vor dem Gebäude der Islamische n Glaubensgemeinschaft Langenthal . Sie wollte hier ein Minarett bauen, er schrieb darüber seine Maturaarbeit. Foto: Nicole Philipp

Wer in der Schweizer Mediendatenbank nach den Stichworten Minarett und Langenthal sucht, findet Hunderte Artikel. Während Jahren waren diese zwei Begriffe eng miteinander verknüpft – und gipfelten sogar in einer nationalen Volksabstimmung. Ein Minarett wurde in Langenthal letztlich nie gebaut, allerdings nicht wegen des Volksbeschlusses, sondern aus baurechtlichen Gründen.

Über zehn Jahre sind seit der emotionalen Minarettdebatte in der Schweiz vergangen, das Thema ist mittlerweile nur noch ganz selten in den Medien. Ein junger Langenthaler wollte aber mehr darüber erfahren und beschäftigte sich mit den Auswirkungen dieser Auseinandersetzung. Linus Rothacher schrieb die Maturaarbeit «(K)ein Minarett für Langenthal».