Bienenzüchterverein Region Jungfrau – Ein gutes Honigjahr Bienenzucht und Honigproduktion erfreuen sich ungebrochener Beliebtheit. Im letzten Jahr waren die kleinen Tiere besonders fleissig.

Ein schwärmendes Bienenvolk wird von der Feuerwehr eingefangen. Foto: Manu Friederich

60 Aktivmitglieder trafen sich zur Hauptversammlung des Bienenzüchtervereins Region Jungfrau BVJ in Wilderswil und blickten auf ein erfolgreiches Jahr zurück. «Die rund 2000 Bienenvölker der 132 BVJ-Mitglieder produzierten im warmen Wetter fleissig Honig, brauchten aber auch viel Betreuung», wie es in der Medienmitteilung der Imker heisst.

In den trockenen Sommermonaten mussten sie für genügend Wasser sorgen. Im Herbst gab vor allem die Varroa-Bekämpfung zu tun. Denn das ungewöhnlich warme Herbstwetter verlängerte die Brutphase der Bienen, und mit den Bienen konnten sich auch die parasitischen Varroamilben vermehren.

«Das Interesse an der Imkerei ist ungebrochen», stellte BVJ-Präsident Robert Seematter fest. 15 Personen schlossen den zweijährigen Grundkurs 2022 erfolgreich ab. Und der neue Kurs hat 2023 mit 18 Teilnehmerinnen und Teilnehmern begonnen. Auch die monatlichen Höcks, an denen Mitglieder Erfahrungen austauschen und sich weiterbilden, waren so gut besucht, dass der Lehrbienenstand in Zweilütschinen aus allen Nähten platzte.

Nach zweijährigem Versuchsbetrieb eröffnete der BVJ im Juni 2022 die vom Schweizer Bienenzüchterverband Apisuisse und vom Kanton anerkannte A-Belegstation Nessleren ob Saxeten. Im ersten Sommer führten Züchter 230 Königinnen auf, um sie von garantiert reinrassigen Carnica-Drohnen begatten zu lassen. «Das waren noch wenig», sagte Vizepräsident Peter Roth. «Aber der Befruchtungserfolg lag mit 82 Prozent über dem Deutschschweizer Durchschnitt.»

Eine Belegstation ist ein Aufstellungsort für junge, unbegattete Bienenköniginnen und Drohnen derselben Bienenrasse zur gezielten Zucht von Honigbienen.

PD

