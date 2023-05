Grindelwald: Neuer Unesco-Trail – Ein guter Tag für den Challifloh und seine Freunde Beim oberen Gletscher folgt ein neuer Themenweg den Spuren eines Gletscherflohs – und des Klimawandels. Vor Auffahrt war Vernissage. Sibylle Hunziker

Auch das Murmeltier hilft bei der Suche nach dem Challifloh, der noch bis vor wenigen Jahrzehnten dort wohnte, wo heute nur noch Felsen statt Eis zu sehen sind. Foto: Sibylle Hunziker

«Wo bist du, kleiner Challifloh?» So heissen ein neues Bilderbuch und ein neuer interaktiver Themenweg, die im Auftrag des Unesco-Welterbes Jungfrau-Aletsch und von Grindelwald Tourismus entstanden sind. Ob unterwegs mit dem Smartphone in der Landschaft oder zu Hause in der gemütlichen Leseecke: Themenweg und Buch nehmen die Kinder und ihre Familien mit auf die Suche nach dem Challifloh.