Der 19-Jährige erzielt 15 Tore – Ein Grosstalent führt den BSV im Schlüsselspiel zum Sieg 36:30 gewinnen die Berner Handballer in Basel. Mit Felix Aellen ist ein Teenager die zentrale Figur im Team von Martin Rubin. Adrian Horn

Unerfahren – und doch schon sehr abgeklärt: Felix Aellen. Foto: Raphael Moser

Die Entwicklung Felix Aellens verblüfft. Innert weniger Wochen ist der 19-Jährige vom talentierten Eigengewächs, das zwar zu regelmässigen Einsätzen gelangt, aber eher kein Kandidat für die Startaufstellung ist, zum Schlüsselspieler avanciert. Als der BSV Bern am Samstagabend in Basel gewinnt und damit einen Konkurrenten um einen Playoff-Platz zurückbindet, trägt der Teenager 15 (!) Tore dazu bei – und benötigt dafür bloss 16 Würfe, was einer herausragenden Effizienz entspricht.