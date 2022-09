Loubegaffer – Ein Grossrats-Chor, Lehrtöchter und Koch-Rochaden In der Gewerbeschule ist es wegen des Denkmalschutzes nicht überall genderfreundlich. Im Kursaal wird gefeiert. Das sind die News aus Berns Gassen. Die Loubegaffer

Karin Fisli ist die Leiterin des Chors des Grossen Rats. Foto: zvg

Allen Unkenrufen zum Trotz: Der Berner Grosse Rat ist innovativer und musikalischer als gedacht. Seit der am Donnerstag zu Ende gegangenen Herbstsession gibt es neu einen Grossratschor. Initiantin und Chorleiterin ist Karin Fisli, Grossrätin der SP aus Meikirch. «Bei der Feier für den Grossratspräsidenten Martin Schlup auf dem Schüpberg sind wir auf die Idee gekommen», erzählt sie den Loubegaffern. Von der gesanglichen Leistung der gut zwei Dutzend Sängerinnen und Sänger ist die Primarlehrerin nach den ersten zwei Proben durchaus angetan.

«Sie haben bereits erste Lieder vierstimmig gesungen», erzählt sie. Die ersten Lieder des Repertoires sind relativ international. So hat der Chor Lieder wie «Sia hamba» aus Afrika und «Love Shine a Light» der britischen Popband Katarina and the Waves angestimmt. Auch das Schweizer Liedgut wird gepflegt – mit dem Volkslied «Stets in Truure». Kaum gegründet, hat der Chor bereits den ersten Auftritt in Sicht. Ratspräsident Martin Schlup (SVP) will ihm die Gelegenheit geben, in der Wintersession sein Können im Grossratssaal unter Beweis zu stellen. Die Loubegaffer sind gespannt.

Die genderneutrale Toilette hat in der Gewerbeschule noch keinen Zugang gefunden. Foto: Die Loubegafferin

Die Loubegaffer blicken der Einführung der genderneutralen Toilette mit gemischten Gefühlen entgegen. Es soll Männer geben, die selbst beim Toilettengang daheim im Stehen pinkeln. In der Gewerbeschule von Sonja Morgenegg-Marti, so kam den Loubegaffern zu Ohren, wird Genderneutralität nie ganz Einzug feiern können. Dies aus einem simplen Grund: wegen der Denkmalpflege.

Diese findet die Schriftzüge an den WC-Türen erhaltenswert. Dort steht «Lehrlinge» und «Lehrtöchter». Die Leitung hat diese mit neutraleren Bezeichnungen ergänzt, weshalb nun daneben auf einem Schild Männer und Frauen angeschrieben ist. Die Loubegaffer:innen finden: Solange die Lehrmeister:innen nicht mehr diese Nieten-Witze machen, ist die Welt schon viel besser.

Am Eröffnungsevent auf der Rooftopbar des Kursaals. Foto: Die Loubegaffer

Die Loubegaffer blicken öfters neidisch nach Bern-Ost, genauer nach Zürich. Kürzlich führte der Gastroführer «Falstaff» von Wolfgang und Angelika Rosam ein Dachterrassen-Rating durch, ein separates Rating gab es alleine für die Zwinglistadt. Doch in Bern gibt es dennoch was zu jubeln, dank des Ratings für den Rest der Schweiz: Die Dachterrasse auf dem Kursaal von Karin und Kevin Kunz einte im schweizweiten Rating 30 Prozent der Stimmen hinter sich und sicherte sich den ersten Platz. Die Loubegaffer freuen sich schon auf die Fonduesaison, dann stehen dort wieder romantische Iglus.

Bleiben wir kurz in der Gastro-Szene: Der Koch Dominik Jünkel ist mit seinem veganen Projekt Colorz umgezogen. Vorher war er in der Bakerybakery von Kevin Schmid, jetzt kocht er im Turbo Lama von Camil Schmid in der Wankdorf-City. Weiter vorne im gleichen Geschäftsquartier haben die Loubegaffer Kaffee gerochen. Und eine neue Kaffeerösterei und -bar entdeckt: das Kaffeeplus von Beat Bühler. Und im Wylerbad wird das Trallala von Remo Gygax in diesen Tagen die Türen schliessen und ins neue Warmbächliquartier umziehen.

Alec von Graffenried beherbergt eine ukrainische Familie. Foto: Adrian Moser

Der Berner Stadtpräsident Alec von Graffenried (GFL) hat bekanntlich im März eine Mutter und ihren Sohn aus der Ukraine bei seiner Familie aufgenommen. Das hat dazu geführt, dass seine Familie öfters Borschtsch, eine Suppe aus Randen und Weisskabis, isst. Doch die Präsenz der Geflüchteten aus der Ukraine hat eine weitere kulinarische Folge, die nicht ganz so vegan ist und somit nicht der Linie der Grünen Partei entspricht. Von Graffenried erzählte im Gespräch mit Radiochico über die Vorlieben seiner Gäste: «Sie essen relativ viel Fleisch und wir relativ wenig. Sie kaufen deshalb viel importiertes Pouletfleisch ein, sodass ich den Inhalt unseres Kühlschranks nicht wiedererkannt habe.»

