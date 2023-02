Neue Ära im Davis-Cup – Ein grosses Schweizer Team ist geboren Die mageren Jahre sind vorbei. Angeführt vom verblüffenden Marc-Andrea Hüsler und mit Altmeister Stan Wawrinka spielen die Schweizer im Tennis wieder mit den Besten mit. Ihr Erfolgsrezept. Simon Graf aus Trier

Wer steckt drunter? Stricker, Riedi, Hüsler und Ritschard (von links) hüllen Wawrinka in die Schweizer Flagge. Foto: Paul Zimmer (Foto-Net)

Als sich Severin Lüthi am Samstag spät nach dem Triumph über Deutschland zum Interview mit dem Schweizer Fernsehen bereitstellt, fliegt ihm im Presseraum der Arena Trier ein Tennisball an den Kopf. Der Captain schaut hinüber zu den Spielern, die alle so tun, als seien sie unschuldig. (Der Täter ist dieser Zeitung bekannt.) Bälle fliegen kreuz und quer durch den Raum, die Spieler raufen miteinander, die Stimmung ist ausgelassen. Das Interview wird für Lüthi zur Konzentrationsübung – ständig macht einer Faxen hinter dem Kameramann.