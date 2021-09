Flammen in Burgdorf – «Ein grosses Fragezeichen» Bis heute kann niemand sagen, wieso es auf einem Dach im Steinhofquartier plötzlich knallte und brannte. Vor dem Regionalgericht sitzt ein Handwerker, der jede Schuld von sich weist. Ein unabhängiger Fachmann sagt, der Beschuldigte habe damals «mustergültig gearbeitet». Johannes Hofstetter

2019 brannte im Steinhofquartier ein Dach. Archivfoto: Leser-Reporter 20 Minuten

Vom Dach eines Hauses beim Burgdorfer Steinhof-Bahnhof stieg am 22. März 2019 eine grauschwarze Rauchsäule in den Himmel. Anwohnerinnen und Anwohner hörten einen Knall. Splitter einer Gasflasche schwirrten bis zu 80 Meter weit durch die Gegend. Die Feuerwehr brachte den Brand rasch unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand; das Haus am Ludwig-Schläfli-Weg war damals noch unbewohnt.

Post von der Staatsanwaltschaft

Knapp ein Jahr später flatterte dem Dachdecker, der auf dem Gebäude an jenem Tag Bitumenschichten miteinander verschweisst hatte, ein Strafbefehl ins Haus. Darin stand, er habe «seine Sorgfaltspflichten verletzt» und «Menschen an Leib und Leben gefährdet».