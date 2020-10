Gemeindewahlen Meikirch – Ein grosser Wechsel steht bevor Der Gemeinderat wird sich bei den Wahlen stark verändern. Vier Gemeinderäte treten nicht mehr an. Der neue Präsident steht so gut wie fest. Hans Ulrich Schaad

Bei den Wahlen in Meikirch am 8. November wird mehr als die Hälfte des Gemeinderats ersetzt. Foto: Andreas Blatter

Das Interesse an einem Sitz im Gemeinderat Meikirch ist gross. 22 Personen auf 5 Listen bewerben sich um die Gunst der Wählenden am 8. November, darunter nur 3 Bisherige. Vier Mitglieder des aktuellen Gremiums treten nicht mehr an: Gemeindepräsident Kurt Wenger (SVP) scheidet wegen der Amtszeitbeschränkung aus. Willy Oppliger (SP), Fritz Beck (FDP) und David Gerber (EVP) verzichten auf eine erneute Kandidatur.

Speziell ist der Fall von Hanspeter Salvisberg (SVP). Auch er dürfte nach drei Legislaturen nicht mehr antreten. Aber der 58-jährige Meisterlandwirt stellt sich als Nachfolger von Parteikollege Wenger fürs Gemeindepräsidium zur Verfügung. Und für dieses Amt beginnt der Zähler bei null.