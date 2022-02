Eishockey-Star zurück aus Peking – Ein grosser Empfang für Laura Zimmermann Die 18-jährige Olympiateilnehmerin Laura Zimmermann ist in Ringgenberg von Freunden, Familie, Arbeitskollegen und Behörden willkommen geheissen worden.

Grosser Bahnhof für den jungen Star: Laura Zimmermann (Mitte, mit der roten Jacke) wird in Ringgenberg herzlich willkommen geheissen. Foto: PD

Mit Schweizer Fahnen in der Hand jubelten die Arbeitskollegen, Heimbewohner und der Gemeinderat, als Laura Zimmermann in Begleitung ihrer Familie die Sunnsyta betrat. Der Ort der Ehrung war nicht zufällig gewählt. «Laura macht bei uns die Ausbildung Fachfrau Betriebsunterhalt EFZ. Sie absolviert die Ausbildung in 4 Jahren anstatt 3, damit sie Zeit fürs Eishockey hat», erklärte der Heimleiter der Sunnsyta, Hans Beer, beim Empfang am Freitag.

«Laura macht uns stolz und bereitet uns viel Freude. Natürlich haben wir mitgefiebert und Daumen gehalten» so Beer. «Es ist so unglaublich, dies zu erleben, einfach schön, danke», zeigte sich Laura Zimmermann laut Sunnsyta-Mitteilung geehrt. «Natürlich habe ich riesige Freude an der erfolgreichen Olympiateilnahme von Laura Zimmermann und der guten Platzierung der Eishockey-Nationalmannschaft der Frauen», sagte Gemeinderat Andreas Suter.

Er finde es «extrem schön», dass eine junge Ringgenbergerin sich den Traum von einer Olympiateilnahme habe verwirklichen können. «Auch für unsere Jugendlichen ist Laura ein gutes Vorbild. Sie zeigt, was man mit Talent, Fleiss und Engagement alles erreichen kann.»

pd

