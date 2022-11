Reformierter Kirchenrat – Ein «Gnadenerlass» für Strättligen Das Thuner Kirchenparlament gewährt Strättligen für 2023 mehr Mittel. Der Entscheid fiel deutlich aus – mit kritischen Untertönen zuvor. Andreas Tschopp

Die Thuner Johanneskirche. Foto: Archiv BOM / Andreas Tschopp

«Das hat für mich den Geschmack einer Erpressung»: Diese harschen Worte richtete Sabine Wälchli am Montagabend im Grossen Kirchenrat (GKR) an die Adresse der Delegierten aus Strättligen. Die Vertreterin aus dem Lerchenfeld, die dort als Pfarrerin tätig ist, zeigte «wenig Verständnis» für die Budgetüberschreitung um 44’200 Franken, welche die grösste Thuner Teilkirchgemeinde verlangte und der Kleine Kirchenrat ihr ausnahmsweise gewähren wollte – in der «einmaligen Situation», wie der Finanzverantwortliche Thomas Straubhaar betonte.