Gemeindeversammlung Därstetten – Ein glänzendes Ergebnis Ein glänzender Rechnungsabschluss und ein Ja zur Sanierung einer Wasserleitung resultierten an der Gemeindeversammlung in der Simmentaler Gemeinde. Godi Huber

Hat eine glänzende Jahresrechnung vorzuweisen: Die Simmentaler Gemeinde Därstetten. Foto: Bruno Petroni

«Wir haben erfolgreich vorwärtsgemacht», kommentierte Gemeindepräsident Daniel Kunz an der Gemeindeversammlung in Därstetten den Rechnungsabschluss 2022. In der Tat glänzt die Jahresrechnung der Simmentaler Gemeinde im Steuerhaushalt mit einem Überschuss von 669’527 Franken.