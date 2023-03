Nachruf auf Wayne Shorter – Ein Gigant des Jazz Der amerikanische Saxofonist prägte die vergangenen 70 Jahre wie nur wenige. Jetzt ist er mit 89 Jahren gestorben. Andrian Kreye

Jazzmusiker mit hypnotischer Tiefe: Wayne Shorter bei einem Auftritt in Antibes an der Côte d’Azur im Sommer 2011. Foto: Sebastien Nogier (AFP)

Wayne Shorter ist tot, der Saxofonist und Komponist, der wie wenige andere Musiker gleich mehrere Phasen des Jazz geprägt hat. Den Hard-Bop, den Jazzrock, den Post-Bop, die Auflösung der Genres in eine Musik, die manche als die Klassik des schwarzen Amerika und andere als das eigentliche, wenn nicht einzige kulturelle Vermächtnis der USA bezeichnet haben. Der Mann, der mit ein, zwei wenigen Tönen eine ganze Halle oder auch ein Plattenstudio in einen Kosmos ziehen konnte, in dem viel Platz war.