Jugendparlament Interlaken – Ein Gesprächs-Hack für die Bödeli-Jugend Es blieb nicht im Allgemeinen: Am «Civic Hack» des Jugendparlaments Berner Oberland waren das Bödelibad und die Roll- und Begegnungszone konkret ein Thema. Anne-Marie Günter

In Gruppen wurde in der Kulturgarage Interlaken über den öffentlichen Raum im Bödeli diskutiert. Foto: Anne-Marie Günter

Das Jugendparlament Berner Oberland lud zum «Civic Hack – Innovationsfabrik» in die Kulturgarage Interlaken ein. So nennt der Dachverband der Jugendparlamente Events, die seine Mitglieder dieses Jahr organisieren. In Interlaken stand die Frage «Für wen hat es Platz im öffentlichen Raum auf dem Bödeli?» zur Diskussion. Co-Präsidentin Patricia Mutti erklärte, worum es geht: «Es kommen Leute zusammen, die sich sonst nicht so treffen.»

Vertreten waren die Gemeinden Interlaken, Unterseen, Matten, Leissigen, Bönigen und Wilderswil mit Gemeinde- und Vizegemeindepräsidenten und Gemeinderätinnen. Eingeladen gewesen waren alle Interessierten, es kamen engagierte Junge und interessierte Erwachsene. Mitarbeitende der Jugendarbeit Bödeli machten eine kurze Einführung zum öffentlichen Raum. «Raumsoziologie ist ein sehr komplexes Thema», stellte Stellenleiter Martin Leuenberger fest. Die Quintessenz der Einführung: «Der öffentliche Raum ist ein Lernort für junge Menschen.» Dabei, sagte Leuenberger, dürften die Jungen beim Erwachsenwerden durchaus auch einmal Reibung spüren.