YB nach dem grossen Abend gegen Bergamo – Ein geschüttelter Hefti und der Trainer als erster Fan Das Aus in der Champions League steht für YB fest – und ist nach dem aufwühlenden 3:3 gegen Atalanta doch nicht das Thema. Eine Aufarbeitung mit drei Protagonisten. Moritz Marthaler

Euphorie? Oder Frust? Was sie aus diesem verrückten Dienstagabend mitnehmen sollen, darüber sind sich die Young Boys selber noch nicht so im Klaren. Foto: Christian Pfander

Silvan Hefti: Endlich Abenteuer!

Da stand er nun, geschüttelt von seinen Emotionen, und wusste nicht so recht wohin mit sich. In der einen Hand hielt Silvan Hefti diese Auszeichnung, er erhielt sie als bester Spieler des Abends, sie zog ihm die Mundwinkel nach oben. Und andererseits waren da die letzten Minuten des Spiels, Heftis Foul am eigenen Strafraum, der Freistoss für Atalanta in der 88. Minute, das 3:3. «Es scheisst mich einfach an», sagte Hefti angesäuert, dazu lächelte er, mit diesem einen Mundwinkel.

Zum Verständnis, wie es dem Ostschweizer in diesem Moment ging, trägt auch ein Blick auf seinen Werdegang bei. Hefti kam im Sommer 2020 als gestandener Spieler zu YB, hatte mit St. Gallen schon über 150 Partien in der Super League absolviert, viele davon als Captain. Mit dem Wechsel nach Bern lud er auch Unmut auf sich, noch heute wird er inbrünstig ausgepfiffen, wenn er mit YB in St. Gallen spielt. Hefti aber reizte die Aussicht auf Abenteuer in Europa, das liess er durchblicken.