Energie Thun AG – Ein Geschäftsjahr für die Geschichtsbücher Die Energie Thun AG erwirtschaftete einen Jahresgewinn von 2 Millionen Franken. Die Zukunft dürfte indes knackig werden. Stefan Kammermann

Beat Ammann, Verwaltungsratspräsident der Energie Thun AG, (r.) und CEO Michael Gruber informierten über ein äusserst erfolgreiches Geschäftsjahr des Thuner Energieversorgers. Foto: Stefan Kammermann

«Wir blicken auf schwierige Zeiten zurück, doch wir sind robust», sagte Beat Ammann, Verwaltungsratspräsident der Energie Thun AG, am Mittwoch an einer Medieninformation kurz vor der Generalversammlung. Damit sprach er das beste Geschäftsjahr in der Geschichte des Thuner Energieversorgers an. Allerdings ging er auch gleich auf Aktuelles ein: «Die Entwicklung der geopolitischen Lage dürfte künftig grosse Herausforderungen bedeuten.»