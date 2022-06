Max Küng speist wie ein Mafiaboss – Ein Gericht mit elf leckeren italienischen Wörter Die Salsa Verde von diesem Mittagsmenu ist ein einziges Gedicht: Jede Gelateria sollte sie zum Sorbet verwerten und die Migros sie als Schleckstengel-Variante anbieten. Max Küng (Das Magazin)

Illustration: Anna Haifisch

Ein Freund hatte mich eingeladen, in seiner Stadt, oder besser gesagt: Wir gingen zusammen mittagessen, seit langer Zeit wieder einmal. Auch wenn zwischen unseren Wohnorten bloss eine Eisenbahnstunde von Juraausläufern durchzogenes Mittelland liegt, so hatte Corona unsere Fernfreundschaft doch etwas strapaziert, denn es wurde in den vergangenen zwei Jahren leider vornehmlich digital kommuniziert.