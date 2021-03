HPS in Langenthal – Ein Gerangel um Kompetenzen Die Heilpädagogische Schule Oberaargau darf auf städtischem Grund einen Geräteraum bauen. Viel mehr zu reden als dieses Vorhaben gab im Stadtrat, wer künftig über solche Geschäfte entscheiden soll. Tobias Granwehr

An diesem Standort will die HPS Oberaargau einen kleinen Geräteschuppen erstellen. Die Sitzgelegenheit und der Fussweg bleiben aber bestehen. Foto: Marcel Bieri

Eigentlich debattierte der Langenthaler Stadtrat über ein Geschäft, das im Grundsatz unbestritten ist: Die Heilpädagogische Schule Oberaargau (HPS) will neben dem bestehenden Bau an der Ecke Schoren-/Krippenstrasse in Langenthal einen Geräteraum erstellen. Das Land, auf dem die Schule vor etwas mehr als zehn Jahren ihren Neubau errichten konnte, gehört der Stadt. Für die Nutzung besteht ein Baurechtsvertrag zwischen HPS und Stadt.

Der Geräteschuppen soll an der Krippenstrasse auf einem Grünstreifen errichtet werden, der gemäss diesem Vertrag nicht bebaut werden darf. Deshalb bat die HPS die Stadt Anfang vergangenen Jahres um die Erlaubnis, ein kleines Gebäude zu bauen. Die Schule ersuchte den Gemeinderat, den Baurechtsvertrag entsprechend anzupassen. Eine solche Änderung liegt in der Kompetenz des Stadtrates.