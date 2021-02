Langenthal bezwingt Ajoie 4:3 – Ein genialer Pass verhilft zum Sieg Langenthals Luca Wyss liess sich beim 4:3 über Ajoie als Doppeltorschütze feiern. Anteil am Sieg hatte indes auch Eric Himelfarb mit einem Zuckerpass. Leroy Ryser

Langenthals Stürmer Fabio Kläy scheitert in dieser Szene an Ajoie-Goalie Tim Wolf. Foto: Leroy Ryser

30 Sekunden vor dem Ende des zweiten Drittels hatte der HC Ajoie auf sehenswerte Weise zum 2:2 ausgeglichen und den SC Langenthal ausgespielt. Es war Jonathan Hazen, der auf der rechten Seite die Scheibe führte und gleich zwei Gegenspieler ungestüm herannahen sah. Der Kanadier, der erst kürzlich seinen Vertrag im Jura verlängerte, liess sich aber nicht beeindrucken. Er täuschte den Schuss an und passte dann zu Bastien Pouilly. Der stand in der Mitte, direkt vor dem Tor allein. SCL-Torhüter Pascal Caminada, der sich neu positionieren musste, war chancenlos.

So wie es auf beiden Seiten solche Situationen gab, gab es aber auch beidseitig Szenen, in denen man sich die Haare raufte. Beispiel gefällig? In der 21. Minute verursachte Luca Christen im eigenen Abschnitt völlig unbedrängt einen Fehlpass. Noch in der gleichen Minute griff Langenthal dann aber an, wobei Dario Kummer die Scheibe führte. Mit viel Übersicht passte er die Scheibe quer durchs Drittel auf Vincenzo Küng, der mit seinem Schuss knapp an HCA-Torhüter Tim Wolfs Fanghandschuh scheiterte.

Auch der HC Ajoie hatte als Gastgeber dieser Partie immer mal wieder Schattenseiten im eigenen Spiel offenbart. Insbesondere das defensive Stellungsspiel hat immer mal wieder Wünsche übrig gelassen, gleich mehrmals stand der SCL gefährlich vor dem gegnerischen Tor. Kurz vor der ersten Pause konnte Captain Stefan Tschannen davon profitieren und schoss die Scheibe unter die Latte. Damit glich er die Partie zum 1:1 aus. Dies, nachdem Matthias Joggi kurz nach Ablauf einer Ajoie-Powerplaysituation ein Gewühl vor Caminada provozierte und die Scheibe über die Torlinie würgte.

Eine Mannschaft mit Vorteilen in dieser Partie auszumachen, war indes schwierig. Auch die Chancen waren mehr oder weniger aufgeteilt. Auffällig war, dass es Hans Pienitz mehrmals gelang, durch sein Vorpreschen aus der Verteidigung Scheiben abzufangen und dadurch gefährliche Konter entstehen zu lassen. Einer davon (29.) endete dann auch in einem Jubelschrei: Pienitz bediente Luca Wyss, dessen Schuss genau in die Torecke passte.

Das entscheidende Zuspiel

Das 2:2 nach 40 Minuten widerspiegelte die Stärkeverhältnisse indes gut, noch war zu klären, welche Mannschaft an diesem Abend als Sieger vom Eis ging. Es sollte dann Eric Himelfarb sein, der Hazen Konkurrenz machte und den SCL auf die Siegesspur hievte. In Überzahl spielte der Schweiz-Kanadier einen Pass von fast 15 Metern Länge auf Marc Kämpf. Dieser schob die Scheibe locker an Wolf vorbei ins Tor. Das hinterliess Spuren: wenig später schoss Luca Wyss auch noch das 4:2; sein erster Doppelpack. «Der Zwei-Tore-Abstand war wichtig», so Wyss, das habe Sicherheit gegeben. Mehr als das 3:4 liess der SCL nicht mehr zu.