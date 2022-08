Schwimmstar David Popovici – Ein genialer 17-Jähriger erfindet den Schwimmsport neu Der junge Rumäne hat den 13 Jahre alten Weltrekord über 100 Meter Crawl verbessert. Mit seinem Stil und den wenigen Muskeln verblüfft er die Experten. Christof Gertsch

Noch nicht 18-jährig und schon der schnellste Schwimmer der Welt: David Popovici. Foto: Matei Buta for «Dor»

Das Erste, was auffällt, wenn man David Popovici schwimmen sieht, ist sein Körperbau. Er ist dünn und leicht, ganz anders als die muskelbepackten 100-Meter-Crawl-Sprinter, an die wir uns in den letzten Jahren gewöhnt haben. Vergleicht man ihn, wenn er sich nach einem Rennen zum Jubeln auf die Schwimmleine hievt, mit den früheren Weltrekordhaltern Alain Bernard und César Cielo in derselben Pose, könnte man denken, es sei ein anderer Sport.