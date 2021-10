Kieswege in Langnau – Ein Gemeinderat und seine Betonspuren Beat Gerber (SVP) will wieder bauen, damit er nicht ständig Kies aus dem Land kratzen muss. Da spare auch die Gemeinde Geld, sagt er. Susanne Graf

Bei starkem Regen wird der Kies im Strässchen Richtung Giebelkelle regelmässig weggespült. Foto: Adrian Moser

Vor zwei Jahren hat er es schon einmal getan: Der Langnauer Gemeinderat Beat Gerber (SVP) liess als Privatperson zusammen mit einem Nachbarn Betonspuren in den Kiesweg oberhalb des Giebelgräbli einbauen. Das sorgte in der Bevölkerung für Empörung und löste sogar Fragen aus im Grossen Gemeinderat. Der damalige SP-Parlamentarier Martin Lehmann, der heute mit Gerber im Gemeinderat sitzt, verlangte Rede und Antwort. Denn der Eingriff wirkte massiv.

Spaziergänger erschraken, als sie vor zwei Jahren plötzlich dicke Betonspuren vor sich hatten. Foto: Susanne Graf Inzwischen wächst auf dem Mittelstreifen des Weges Richtung Giebelgräbli wieder Gras. Foto: Adrian Moser 1 / 2

So langsam, wie auf dem Mittelstreifen Gras nachgewachsen war, glätteten sich die Wogen wieder. Doch jetzt könnten sie neu aufwallen. Denn Landwirt Gerber will es wieder tun. Auf einer Länge von 250 Metern will er Richtung Giebelkelle die Fahrspuren je 70 Zentimeter breit mit Beton befestigen. Bei Regen werde der Kies dauernd ins Land gespült, so entstünden hohe Unterhaltskosten, erklärt er.