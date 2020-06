Leserantwort – Ein gefrässiger Weidenbohrer Margrith und Christian Kleeb aus Langenthal wollten wissen, was da für eine Raupe in ihrem Garten lebt. Die Antwort könnte schlechte Nachrichten für ihren Baumbestand bedeuten.

Der Weidenbohrer kann bis zu 4 Jahren in Bäumen leben. Foto: zvg

Margrith und Christian Kleeb aus Langenthal sind neulich in ihrem Garten auf eine ihnen unbekannte Raupe gestossen. Für die Forum-Leserschaft ist klar: Es ist die Raupe des Weidenbohrers. «10 Zentimeter lange, fingerdicke, rot gefärbte Raupen gibt es nicht besonders viele», schreibt Walter Blaser aus Laupen, «und die abgebildete ist zudem noch unbehaart und glatt-seidenglänzend.» Somit sei eine Verwechslung mit einer anderen Art ausgeschlossen. Selten seien die Raupen zwar nicht, schreibt er weiter, man bekomme sie allerdings nicht so oft zu Gesicht: «Sie leben im Holz von Saalweiden, Pappeln, Erlen und auch Obstbäumen.» Die Raupenzeit betrage zwei bis vier Jahre, dann verlasse die Raupe das Holz, um sich zu verpuppen. Genau in diesem Moment hätten die Kleebs sie offenbar entdeckt. Liliane Zimmerli aus Ostermundigen weiss, dass auch wenn sich die Raupe nur selten zeigt, das Tier an seinem Geruch leicht zu erkennen ist. «Die Raupe riecht intensiv nach Holzessig.» Ein glücklicher Fund ist den Kleebs aber nicht gelungen. Bei einem starken Befall durch den Weidenbohrer können Bäume kränkeln und sogar absterben. Das hat Bernhard Berger aus Oberburg erlebt: «Vor zwei Wochen haben wir genau diese grausame Raupe bei uns entdeckt. Nun muss unsere 23-jährige Trauerweide gefällt werden», schreibt er. Auch Markus Niggli aus Langenthal hat bereits schlechte Erfahrungen mit der Raupe gemacht: «Sie hat in unserem Garten im Laufe der Zeit insgesamt vier Weidenbäume zerstört.» (nis)