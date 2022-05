Tanz und Theater für junges Publikum – Ein Gedankendach für die Fantasie Hirngespinste und grosse Gefühle: Das Festival Kicks! zeigt Tanz- und Theaterproduktionen für das Publikum der Zukunft. Sarah Sartorius

Die kuscheligen Fantasiewesen in «Haus meines Geistes» haben ein skurriles Hobby: Gegenstände zweckentfremden. Foto: Nicole Pfister

Kinder sind Expertinnen und Experten, wenn es um Fantasiewelten geht. Gerade bei jüngeren Kindern gibt es oft keine klare Trennlinie zwischen Realität und Fantasie. Oder wie es das Performancekollektiv Old Masters aus der Romandie umschreibt: «Die Welt und ihre Welt sind nicht zwei separate Dinge.» Im Stück «Haus meines Geistes» will es den jungen Zuschauerinnen und Zuschauern einen Ort bieten, an dem ihr Denken einen Raum erhält, einen Platz, um die Welt neu zu erfinden. Begleitet wird das Publikum auf seiner Reise von Kim, Klöb und Mauro. Das sind drei seltsame und kuschelweiche Wesen, die ein besonderes Hobby haben: Gegenstände zweckentfremden. Eine Beschäftigung, die jedes Kind kennt.