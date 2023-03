Bruno Petronis US-Abenteuer – Ein Geburtstagsgeschenk der besonderen Art Bruno Petroni erzählte über seine Radtour quer durch die USA. Der Abend funktionierte auch ohne Multivisionsshow. Alex Karlen

Mit Schweizer Kreuz: Bruno Petroni bei seiner Durchquerung der USA in den Südstaaten. Foto: Bruno Petroni

Es war wohl Reinhold Messner, der schon in den frühen 70er-Jahren als erster die Multivisionsshow zum neuen Vermarktungsinstrument erhob. Zumindest war er viele Jahre damit am erfolgreichsten, auch wenn es ihm seither zahlreiche Extremalpinisten und andere Abenteurer gleichtun. Referat, Musik, Film, Fotos, Bild- und Toneffekte, Requisiten, alles spektakulär ineinander verwoben, sollen das Publikum in Staunen versetzen und den Absatz von Büchern ankurbeln.