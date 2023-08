50 Jahre Bad Heustrich – Ein Geburtstag in delikaten Zeiten Am Fusse des Niesens wohnen und wirken seit einem halben Jahrhundert beeinträchtigte Menschen. Das feiert die Stiftung Bad Heustrich, die vor Herausforderungen steht, mit der Bevölkerung. Jürg Spielmann

Das Gärtnerei-Team mit der passenden Blumenrabatte im Rondell vor dem Bad Heustrich. Die Stiftung in Emdthal feiert ihr 50-jähriges Bestehen. Der Springbrunnen erinnert heute noch an die illustre Zeit der Badekuren. Foto: PD

Sie sind eine Institution in der Institution: Susanna Rodel und Arnold Sieber. Seit 35 Jahren kümmert sie sich um die Finanzen und die Administration, seit 1999 wirkt er in der Stiftung Bad Heustrich, die in Emdthal auf dem Gemeindegebiet von Aeschi liegt. «Ich bin ein Fan vom Heustrich», sagt Susanna Rodel und lacht. Arnold Sieber, ein gebürtiger Scharnachtaler, arbeitete sich vom Praktikanten im Jahr 1993/94 zum Institutionsleiter hoch: 2011 übernahm er von Eugen Walther die Führung der Behinderteninstitution. Letzterer hatte diese über 33 Jahre nachhaltig geprägt.