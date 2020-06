Verkehr in Niederönz – Ein ganzes Quartier soll profitieren Mehrere Familien haben darum gebeten, nun soll sie realisiert werden: die neue Tempo-30-Zone im Wohnquartier Dörfli. Und das, obwohl sie ursprünglich gar nicht eingeplant war. Sebastian Weber

Aktuell reicht die Tempo-30-Zone bis zur Mühlestrasse, Höhe Önz. Danach beginnt das Quartier Dörfli. Foto: Christian Pfander

Vorgesehen war sie nicht: die neue Tempo-30-Zone Dörfli in Niederönz. Die Planer hätten im Zuge der Erarbeitung des Verkehrsrichtplans davon abgeraten, für das Wohnquartier im Norden der Gemeinde ebenfalls Tempo 30 festzulegen, sagt Gemeindeverwalter Marc Hess. Und so hat denn die Gemeinde seit 2015 mehrere solche temporeduzierten Zonen erfolgreich umgesetzt, auch in Zusammenarbeit mit Herzogenbuchsee, die Höchstgeschwindigkeit im Dörfli bisher jedoch bei 50 km/h belassen. Im Osten des Quartiers reicht die bestehende Tempo-30-Zone aktuell nur bis zur Mühlestrasse, auf Höhe der Önz.