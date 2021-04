«Das Gebot» von Sunil Mann – Ein ganz und gar explosives Terrain Der Oberländer Krimiautor Sunil Mann begibt sich dieses Mal auf das Minenfeld der fanatischen Gotteskrieger. Auch das Ermittlerduo Marisa Greco und Berisha Bashir wankt. Svend Peternell

Terroraktion von Mitgliedern des Islamischen Staates im Irak, wo sie ein Bild der Verwüstung hinterlassen. In diesem Milieu ist der neue Kriminalroman von Sunil Mann angesiedelt. Foto: PD

Erich und Ben haben sich ganz in den Dienst von Allah gestellt. Vor allem: ballern und vernichten unter seinem Namen – gegen all jene kämpfen, die sie als ungläubig einstufen. Und überhaupt gegen die Gesellschaft der westlichen Welt. Sunil Mann lässt die beiden als Gotteskrieger ins Kalifat des Islamischen Staats (IS) reisen, wo sie ihr Heil erhoffen. Und im Osten Syriens ins Desaster laufen.

Im neuen Krimi «Das Gebot» schildert der Oberländer Autor die Abgründe dieses blinden Fanatismus. Und die Beweggründe dazu, wieso junge Menschen hass- und rauscherfüllt in diesen heiligen Krieg ziehen, sich von allen Vertrauten abwenden, andere umbringen und Bomben basteln, um Unheil und Zerstörung anzurichten. Bis hin zum Zürcher Sechseläuten, wo der junge Ben mit bosnischem Hintergrund bei einem Grossattentat Berühmtheit erlangen will. Egal, ob er mit dem Leben davonkommt oder nicht. Er hat alles minutiös vorbereitet.