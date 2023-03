Brennstoffzelle – Ein Fünkchen Hoffnung Kommt sie, oder kommt sie nicht? Kaum ein alternativer Antrieb wurde schon so oft hochgejubelt und dann wieder abgeschrieben wie die Brennstoffzelle. Doch ausser ein paar Asiaten hält aktuell kein PW-Hersteller etwas vom Wasserstoffantrieb. Das soll sich jetzt wieder einmal ändern. Benjamin Bessinger

1 / 2 Der BMW iX5 Hydrogen wird als Kleinserie mit 100 Exemplaren aufgelegt. Fotos: Tom Kirkpatrick

«In fünf Jahren sind wir so weit.» Wenn man die Protagonisten der Brennstoffzelle nach der Serienreife fragt, bekommt man immer die gleiche Antwort – und zwar seit mehr als zwei Jahrzehnten. Denn so lange schon tüfteln die Automobilentwickler an jener Technik, die Wasserstoff an speziellen Membranen so aufspaltet, dass Strom für einen E-Motor fliesst und aus dem Auspuff nichts als Wasserdampf säuselt. Doch kaum einer hat sein Fünfjahresziel gehalten. Im Gegenteil: Spätestens mit dem Aufstieg von Tesla hat der Abstieg der Brennstoffzelle begonnen, und fast alle Autohersteller setzen im Rennen mit den Amerikanern mittlerweile allein auf die Batterie als mobilen Energiespeicher. So wurde die Brennstoffzelle noch vor dem Durchbruch vom Hoffnungsträger zum Auslaufmodell.