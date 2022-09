Der lange Weg zum Kinderbuch – Ein Fuchs, der den Kindern Mut macht Für ihre Kindergartenkinder erfand Mariella Weyermann «Roi» – und veröffentlichte zwei Bilderbücher mit dem Fuchs in der Hauptrolle. Tobias Granwehr

Die gebürtige Langenthalerin Mariella Weyermann präsentiert ihr Kinderbuch über Roi. Fotos: Nicole Philipp

Eine zierliche Frau mit blondem Haar und freundlichem Blick öffnet die Tür. Als Mariella Weyermann in ihre Wohnung bittet, fällt als Erstes die Zartheit der Gastgeberin auf. Mariella Weyermann ist 37 Jahre alt, wuchs in Langenthal auf und lebt heute in einer WG in Bern. Seit zwei Jahren ist die Kindergartenlehrerin in Herzogenbuchsee tätig. Ausserdem unterrichtet sie Deutsch als Zweitsprache – und ist als Kinderbuchautorin tätig.