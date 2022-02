Kolumne «Entlang der Langete» – Ein Frühling in Freiheit Als Lydia-Eymann-Stipendiat lebt Stefan Hornbach ein Jahr im Oberaargau. An dieser Stelle schreibt er von seinen Erlebnissen. Stefan Hornbach

Stefan Hornbach mag es, in der Stadt zu spazieren. Foto: Beat Mathys

Als ich zuletzt zur Langete spazierte, traf ich ein Hermelin. Es streckte sein noch winterlich weisses Köpfchen aus einem Erdloch, guckte kurz und verschwand wieder. Seine helle Fell-Tarnung, dachte ich im Weitergehen, bringt ihm nun nichts mehr, da der Schnee schon verschwunden ist. Aber eigentlich hat dieser Hermelin ja recht: Wir haben Winter.

Das ahnte ich allerdings noch nicht, als ich im Vorbeigehen verschiedenfarbige Schäfchen zählte, als ich über einen Gartenzaun mit ansehen musste, wie eine riesige Katze ein winziges Mädchen attackierte, als ich so leichtfüssig an einem wilden Gestrüpp vorbeischlich, dass keiner der darin sitzenden Spatzen vor Aufregung aufflatterte. Und begannen die Zweige, an denen die Spatzen sich hielten, etwa bereits zu knospen?