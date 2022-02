Bowie, Trump, Zappa, Attenborough Infos einblenden

Promis als Namensgeber für neu entdeckte Arten sind weniger ungewöhnlich, als man vielleicht denkt. Die Liste ist inzwischen lang. Die bekannten Namen beschränken sich dabei in der Regel bei der zweiteiligen wissenschaftlichen Bezeichnung auf das zweite Wort (den eigentlichen Artnamen). Das erste beschreibt die nähere Verwandtschaftsgruppe, die Gattung.

Das ist auch so bei der ersten Pflanzenart, die 2022 einen Namen erhielt. Der vier Meter hohe, immergrüne Baum mit leuchtend gelbgrünen Blüten aus Kamerun heisst Uvariopsis dicaprio. Es ist eine Reverenz an den Schauspieler Leonardo DiCaprio, der sich immer wieder für Umweltanliegen starkmachte wie zuletzt in seinem viel diskutierten Film «Don’t Look Up». Das dürfte auch der Grund sein, wieso zwei Spinnen und zwei Käfer ebenfalls seinen Namen tragen.

Engagement für Natur und Klima ist oft ein Grund für die Namenswahl. So auch beim wahrscheinlich beliebtesten Namensgeber, dem britischen Tierfilmer David Attenborough, der bei drei Dutzend Arten Pate stand. Musikalische Vorlieben der Entdecker dürften hingegen bei Frank Zappa mit mindestens zehn Spezies im Vordergrund gestanden haben. Der unkonventionelle Musiker hat unter den Naturforscherinnen und -forschern offensichtlich mehr Fans als beispielsweise David Bowie oder John Lennon, die ebenfalls geehrt wurden.

Erinnert an den Haarschopf des berühmten Musikers: Die David-Bowie-Spinne. Foto: Konrad Mebert

Bei der David-Bowie-Spinne (Heteropoda davidbowie) war aber wohl nicht unbedingt ein Fan am Werk. Vielmehr erinnerte ihn das Aussehen an die Haare des Musikers. Die Frisur stand auch im Vordergrund, als der ehemalige US-Präsident Donald Trump kurz vor seinem Amtsantritt 2017 in der Mottenart Neopalpa donaldtrumpi einen neuen Namensvetter erhielt. Die Tiere haben gelbliche Schuppen auf dem Kopf, die mit etwas Fantasie Trumps Haartracht gleichen. (fes)