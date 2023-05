Max Küng zeigt Schwäche – Ein frittiertes Snickers mit Mayo? Müsste man ausprobieren Unser Autor gibt ein Geheimnis preis und erinnert an einen schottischen Champion mit Ausdauer. Max Küng (Das Magazin)

Illustration: Anna Haifisch

So mancher Mensch hat grössere oder kleinere Geheimnisse – Laster, denen er nicht widerstehen kann, die er aber nicht an die grosse Glocke hängt. Bei mir sind es etwa Snickers und Mayonnaise. Echte Sünden, die mir immer wieder meine eigene Schwäche aufzeigen – wenn man mir auch zugutehalten muss, dass ich die beiden Dinge immerhin nicht gleichzeitig konsumiere. Doch ässe man sie zusammen, wäre es wohl klug, der Snickersriegel wäre frittiert. Ein knusprig in heissem Erdnussöl ausgebackenes Snickers mit einem kräftigen Schlag Mayo obendrauf? Müsste man ausprobieren!