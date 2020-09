Unfall in Bützberg – Eine Frau verunglückt mit ihrem E-Bike Am Donnerstagmorgen ist eine E-Bike-Lenkerin auf der Bernstrasse gestürzt. Der Unfallhergang ist derzeit unklar.

Am Donnerstagmorgen gegen 7.20 Uhr war eine E-Bike-Lenkerin in Bützberg auf der Bernstrasse von Herzogenbuchsee Richtung Langenthal unterwegs. Gemäss Mitteilung der Kantonspolizei hatte die Frau den Kreisverkehr Bernstrasse/Zürichstrasse/ Brunngasse/Schlossstrasse befahren, als ein weisses Auto von der Schlossstrasse her kommend in den Kreisel fuhr.

Dann sei die Lenkerin des E-Bikes zu Fall gekommen, schreibt die Polizei. Warum es zum Sturz kam, ist noch unklar. Das Auto sei indessen in Richtung Langenthal weitergefahren. Die 25-jährige Frau wurde beim Sturz leicht verletzt und begab sich zu einem späteren Zeitpunkt selbstständig in ärztliche Behandlung.

Die Kantonspolizei hat Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und sucht Zeugen. Insbesondere der Lenker oder die Lenkerin des weissen Autos oder Personen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 031 638 81 11 zu melden.

tg