Kolumne «Bern & so» – Ein französisches Wort mit B Ich fluche oft und gerne. Andere machen das aber noch viel besser. Simone Lippuner

Ich sitze in der Ostschweiz bei Bäuerin Elisa in der Küche und esse Zopf mit Käse. Wir plaudern über den Biowein, der hinter uns am Buechberg heranreift, über den Bodensee und Bohne, den Hofhund. Die vier jungen Büsis turnen gerade auf ihm herum, hinten im Bitz tut mein Bub dasselbe auf dem Trampolin. Ich schenke mir vom frisch gepressten Apfelsaft ein, lasse meinen Blick über die Felder und die Reben schweifen und finde Ferien in der Schweiz gerade ganz, ganz toll.

Die Kolumne Infos einblenden In der Kolumne «Bern & so» teilen Simone Lippuner, Michael Bucher, Martin Burkhalter und Sandra Rutschi abwechselnd ihre kleinen und grossen Beobachtungen rund ums Leben im Kanton Bern.