Traumberuf Textilfachhändler – Ein Flugtechniker übernimmt eine Ladenkette Trotz Ladensterben und globaler Konkurrenz sieht Christoph Minder seine Zukunft in der Modebranche – dank krisenresistenter Läden. Maximilian Jacobi

Erika, Urs, Christoph und Sandra Minder (v.l.) in der Hauptfiliale ihres Modeunternehmens in Huttwil. Fotos: Raphael Moser

Man könnte sagen, er hat von einer Krisenbranche in die andere gewechselt. Als 2020 zur Eindämmung der Infektionswellen die Läden zu und Flugzeuge am Boden blieben, schnupperte Christoph Minder, damals noch Flugzeugingenieur in Zürich, in den Betrieb des elterlichen Kleidergeschäfts in der Berner Provinz. Genauer: in Huttwil. Jetzt will der 31-Jährige das Unternehmen übernehmen.