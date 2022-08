Vor dem Eidgenössischen – Kevin Schläpfer heizt den Berner Schwingern ein Der Königstitel und 19 Kränze müssen es sein – die Berner wollen in Pratteln Grosses erreichen. Dafür wird kein Aufwand gescheut: Um die 59 Schwinger kümmern sich 27 Betreuer. Philipp Rindlisbacher

Motivator: Kevin Schläpfer redet die Berner Mannschaft stark. Foto: Barbara Loosli

Was ist das Ziel der Berner Mannschaft?

Von falscher Bescheidenheit wollen die Berner nichts wissen, und so sind forsche Töne zu vernehmen. Der technische Leiter Roland Gehrig sagt klipp und klar: «Unser Anspruch ist es, den Königstitel zum fünften Mal in Serie nach Bern zu holen.» Überdies gibt Gehrig das Ziel von 19 Kranzgewinnen vor. Was bedeutet, dass jedes dritte Teammitglied mit Eichenlaub auf dem Kopf die Heimreise antreten soll.