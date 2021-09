Trucker- & Country-Festival Interlaken - Ein Festival mit vielen Spielplätzen

«… und sogar noch ein bisschen besser» Infos einblenden

«Alles wie geplant und sogar noch ein bisschen besser», lautete Alexandra Krebs’ erste Bilanz am Sonntagnachmittag. Die stellvertretende Geschäftsführerin der einheimischen Organisatorin Jungfrau World Events GmbH freute sich über «sehr viele nur positive Rückmeldungen von Publikum und Partnerfirmen». Insgesamt habe man an allen drei Tagen rund 12’000 Besuchende gezählt, «was in etwa unseren Erwartungen entsprach und unseren Gästen viel Platz statt ein Gedränge garantierte». Auch das 3G-Konzept habe sich gut bewährt, und im Testzentrum seien am Freitag und Samstag 700 Tests vorgenommen worden – «ohne ein einziges positives Resultat».

Nach dem Festival ist vor dem Festival: Für 2022, so Alexandra Krebs, hoffe man wieder auf einen Grossanlass auf dem Gelände des Flugplatzes. Aber trotzdem sei sie froh, dass man nun die Erfahrung sammeln konnte, notfalls wieder auf den Jungfrau-Park ausweichen zu können. (aka)