Festival in Thun – Ein Festival für Jung und Alt Über 6000 Personen fanden den Weg ans Generationenfestival auf dem Schulareal Seefeld. Es erwarteten sie zahlreiche Infostände, Bühnen und Workshops. Angela Krenger

Auch die Infostände am «Generationenmärit» stiessen auf Interesse. Foto: Angela Krenger

«Ich kann gut reden, darum mache ich im Generationentandem PR und dergleichen. Was können Sie gut?», fragt die Frau am Stand von «‹und› das Generationentandem» und erklärt der Besucherin: «Beim Tandem machen wir nämlich alles gemeinsam.»

Der Verein «‹und› das Generationentandem» will die Generationen verbinden und ist Organisator des Generationenfestivals, das dieses Wochenende im Thuner Seefeld stattfand. Sie hätte die Besucherin auch fragen können: Was können Sie noch nicht? Denn am Festival gab es nebst Essen, Musik, Kunst, Theater und Infoständen viele Workshops, um Neues auszuprobieren. Zum Beispiel Gehirngymnastik.