Festival Am Schluss – Ein Fest, um das man Thun weitherum beneidet Hier spielt die Band, die uns eines der aufregendsten Alben des bisherigen Jahres geschenkt hat: Das Thuner Festival Am Schluss hat in der ganzen Open-Air-Kakofonie zum eigenen Ton gefunden. Ane Hebeisen

Musik unter dem Riesenrad: Das Festival Am Schluss beschenkt Thun auch diesen Sommer mit entdeckungswürdiger Musik. Foto: Markus Hubacher

Es sind dieses Jahr schon erstaunlich viele rühmenswerte Alben erschienen. Doch eines der schönsten ist die Einspielung «Violet Drive» der Gruppe Kerala Dust. Dabei ist es gar nicht so einfach, zu beschreiben, was es da zu hören gibt. Versuchen wir es so: Wer die schattige Eleganz von Pop-Noir-Helden wie Warhaus oder Balthazar mag, der wird mit Kerala Dust eine neue Nebenbeziehung beginnen wollen.

Eigentlich fühlt sich das Trio, das in London gegründet wurde und vom in Zürich aufgewachsenen Briten Edmund Kenny angeführt wird, in der elektronischen Musikszene heimisch. Doch aufs erste Hinhören trifft man hier auf eine Band, die dem urbanen Blues weit mehr zugeneigt scheint als den Machenschaften in einem herkömmlichen Electro-Tanzschuppen. In jedem Lied wartet eine Stromgitarre auf ihren Soloeinsatz, und wenn sie dann mal darf, dann legt sie los, wie einst Marc Ribot, als er noch unter der Fuchtel von Tom Waits stand.

Die Schlaginstrumente, die zum Einsatz kommen, klingen grossmehrheitlich nach Fell und Holz, und die mehr hauchende als singende Stimme gemahnt an die eines übernächtigten New-Wave-Crooners.

In struktureller Hinsicht baut diese Musik dann aber doch auf die repetitive Kraft der Clubmusik, und es finden sich Klänge, die sich mit Holz und Fell nicht bewerkstelligen lassen. Kurz: Kerala Dust liefern hier ein Album ab, das als eines der gloriosesten Grossstadt-Blues-Werke der letzten Jahre gefeiert werden darf. Und das Schöne an dieser Geschichte ist, dass diese Band dieses Wochenende am Festival Am Schluss in Thun zu bewundern sein wird (So, 23.7.).

Die von den Mokka-Macherinnen und -Machern veranstaltete Konzertreihe zwischen Riesenrad und Mühliplatz hat auch dieses Jahr Musik im Angebot, die vom erfreulich weiten Horizont und dem exquisiten Geschmack der amtierenden Booker Zeugnis ablegt. Beispiele gefällig?

Am Donnerstag (20.7.) gibts den aparten Indie-Dreampop-Hip-Hop-Crossover der österreichischen Band Sharktank zu bewundern, welche vom Bilderbuch-Produzenten Marco Kleebauer gegründet worden ist. Am Tag danach präsentiert Bevn neuen deutschen Gefühlspunk, und Paula Carolina erzählt, was ein juveniles Indie-Girl so umtreibt (Fr, 21.7.).

Es gibt aufmüpfige argentinische Cumbia von Kumbia Queers (Sa, 22.7.), französischen Glam Pop mit Bon Enfant (Mo, 24.7.) oder Rabauken-Rock vom deutschen Maxi Haug aka Shitney Beers. Die an dieser Stelle schon gebührend gefeierte israelische Sängerin und Schauspielerin Liraz (sie stand schon mit Sean Penn oder Naomi Watts vor der Kamera), wird heutigen Synthiepop mit persischer Musik der Siebzigerjahre verknüpfen (27.7.).

Evellin Trouble reist mit einem ganzen Orchester nach Thun (28.7.), während die Berner Müslüm (29.7) und Bubi Eifach (30.7.) das Schlussbouquet zünden. Und wem das noch nicht an Eklektik genug ist, dem stampfen TootArd aus den Golanhöhen (und auch ein bisschen vom Berner Eigerplatz) am Mittwoch (26.7.) arabische Tanzmusik in die Magengrube.

Vielleicht unternimmt ja auch der Thuner Stadtrat, der dem Mokka die Subvention kürzen will, einen kleinen Ausflug ins Stadtinnere. Am Schluss ist ein Festival, um das Thun von so manchen Schweizer Städten beneidet wird.





Ane Hebeisen ist Musikredaktor und schreibt seit 1996 über Pop und Artverwandtes aus aller Welt. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.